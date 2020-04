No hay dudas: cada 12 de abril se convirtió en un día especial para todos los argentinos fanáticos de la Fórmula 1 y, en particular, de Carlos Alberto Reutemann. No sólo porque ese día, pero hace 78 años, nació el querido Lole sino porque, además, es una fecha que marca dos hitos en su fantástica carrera.

Uno ocurrió en 1970, cuando a Carlos se la abrió la puerta gracias a un proyecto en conjunto entre el Automóvil Club Argentino y el gobierno. Con 28 años, tuvo la posibilidad de irse a Europa a competir en la muy jerarquizada Fórmula 2, en la que participaban estrellas consagradas de la Fórmula 1 como Sir Jackie Stewart, Jochen Rindt, Jacky Ickx, entre otros.

A bordo de un Brabham BT 30 de la F-2 Europea, Reutemann debutó en Hockenheim, clasificando quinto entre 30 pilotos. Ya en carrera, le porfió la posición al legendario Rindt que, ese año, se iba a convertir en el primer y único campeón post mortem de la F1 tras fallecer el 5 de septiembre en Monza. Ese incidente con el austríaco en el inicio de la carrera y mientras peleaban adelante, le hizo perder algunos puestos, aunque arribó 10° en su primera prueba. Luego, en la segunda competencia de ese fin de semana, que lideró unas 10 vueltas, cruzó la bandera de cuadros en el 9° lugar, cerrando la fecha con un 8° puesto por la suma de tiempos de ambas finales.

Como si el destino se hubiera encaprichado con esa fecha, un 12 de abril pero de 1981, Reutemann disputaba su última carrera en Argentina a bordo de un Fórmula 1, en la que arribó segundo. Fue en el autódromo de Buenos Aires, adonde llegaba peleando el campeonato con Alan Jones y con Nelson Piquet, quien finalmente ganaría la carrera y, tiempo después, se alzaría con la corona. Lo llamativo es que ese mismo fin de semana de jugaban Boca-River, partido que fue adelantado y que se disputó un viernes.