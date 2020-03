Diez mil cuatrocientos setenta y seis son los kilómetros que separan Mar del Plata, su lugar en el mundo, de Kenia, donde se estaba entrenando con los mejores para rendir al máximo en los Juegos Olímpicos. La historia de Belén Casetta y su regreso a su casa para cumplir con la cuarentena preventiva y el aislamiento por la pandemia de coronavirus es digna de un libro: de un día para otro tuvo que armar las valijas, trasladarse a Etiopía, volar rumbo a San Pablo, permanecer varada en el aeropuerto brasileño para que, cuando finalmente estaba con destino Ezeiza, un enjambre de abejas obligara al avión a regresar y salir más tarde. Hoy, ya más tranquila, la especialista en los 3.000 metros con obstáculos, nos comentó: "Lo que pensaba durante la travesía es que tenía que continuar para estar en casa. Siempre positiva. Pero se me hizo difícil y tuve una recaída en Etiopía cuando me dijeron que el vuelo no iba a llegar a Ezeiza. Pero una vez que me subí al avión dije ya está, vamos a salir de esta. Pensé en hacer cuarentena en San Pablo porque no sabía cuándo iba a tener vuelo".

Casetta, además, explicó que "la decisión de volver la tomó el Enard, el Ministerio de Deportes y la Confederación Argentina de Atletismo. Tenía pasaje para volver en abril y de un día para otro me dijeron que tenía que volver porque la frontera se cerraba".

Con 25 años, la atleta es una de las grandes figuras que tiene Argentina. Cumpliendo con el aislamiento, Casetta argumentó que "en este momento estoy tranquila, dándole prioridad a la salud. Ocupando mi tiempo para estudiar, para leer, ver series y películas. El día lo tengo bastante ocupado porque incluso estoy entrenando. Son momento difíciles que estamos pasando todos y hay que estar positivo".

Con el único objetivo de no perder todo lo que incorporó en su experiencia en Kenia, la tierra de los mejores fondistas, Casetta resaltó que continúa entrenando en su casa. "No es lo mismo lo que hice en Kenia con lo que estoy haciendo ahora, pero buenoà Me toca pasar la cuarentena acá y algo tengo que hacer. Aunque sea abdominales, algo de anaeróbico, hay que buscarle la vuelta... Hay que seguir entrenando para cuando regrese tampoco sea muy duro recuperar la forma", sentenció.