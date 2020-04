En Racing preocupa la situación con un juvenil que ya entrenó con los profesionales, como es el caso de Federico Rotela (delantero con características de extremo). Con 21 años, hace tiempo que el club quiere firmar un contrato pero no han llegado a un acuerdo. El jugador tiene por características una gran capacidad física y facilidad para desbordar y tirar buenos centros, pero Beccacece no lo ha tenido en cuenta, aunque los dirigentes sí están interesados en no perder al juvenil. Rotela ya había sido subido por el Chacho Coudet a trabajar con la Primera, pero de ahí en más, no hubo ningún acuerdo de continuidad.