Efectivos policiales realizaron un intenso rastrillaje en la zona de Punta Mogotes para hallar a Claudia Repetto, la mujer de 53 años que está desaparecida desde el domingo último. Los investigadores pudieron confirmar que casi al mismo tiempo que Claudia perdió contacto con familiares y amigos, su ex pareja Ricardo Rodríguez también desapareció. Y la sospecha es la peor: buscan el cuerpo de la mujer en la reserva de Punta Mogotes.

"La policía piensa que el cuerpo de mi mamá puede estar acá", le dijo al sitio 0223 Cristian González, hijo de Claudia Repetto, que este martes por la mañana se hizo presente en la zona de Mogotes para seguir de cerca el trabajo policial.

El domingo por la tarde Claudia les dijo a sus amigas que iba a comer una pizza con ellas. Ella no llegó. Los hijos recibieron la primera señal de alerta el lunes, cuando la jefa de Claudia les avisó que no había llegado a trabajar. "Ella no faltó nunca, por eso le llamó la atención", agregó Cristian, que rápidamente comenzó a hacer circular la foto de su mamá a través de las redes sociales.

Con la denuncia radicada en la comisaría, los hijos de Ricardo Rodríguez también confirmaron que no tenían noticias de su padre desde el domingo por la noche. El sospechoso vivía en un departamento pegado al de Claudia y había terminado una relación hacía algún tiempo.

Antes de desaparecer, Rodríguez se comunicó con uno de sus hijos para informarle que le dejaba escondida en el ingreso al balneario Arenas Verdes la tarjeta verde de una moto. En ese lugar, el lunes a las 9 de la mañana fue la última vez que se activó el celular de Rodríguez. El de Claudia se activó a las 5 de la mañana. Por eso, en estos momentos hay una fuerte presencia policial en la zona realizando un rastrillaje por la reserva.

El hijo de Claudia contó que ella les había contado a sus amigas que su ex pareja era violento, celoso y muy obsesivo. "A nosotros nunca nos contó nada, tal vez por miedo", agregó.

En la casa de Rodríguez, los investigadores hallaron un "cañito" que pasaba a través de su pared y llegaba hasta la casa de Claudia que el hombre utilizaba para escuchar sus conversaciones. "Es un tipo enfermo. Espero que me la devuelva con vida", dijo Cristian.

Cualquier dato que se tenga hay que comunicarse con el 911.