Uno de los dos acusados del femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada asesinada en la reserva Santa Catalina, de la localidad bonaerense de Llavallol, en 2017, no continuará siendo juzgado en los tribunales de Lomas de Zamora, luego de que una junta médica determinó que no estaba en condiciones de afrontar el proceso por sus trastornos psiquiátricos. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora tomó esa decisión con respecto al imputado Marcelo Sergio Villalba (42), quien el martes había comenzado a ser enjuiciado junto con Marcos Esteban Bazán (36) por el crimen de la chica. Fuentes judiciales informaron que el juicio continuará con respecto a este último acusado, el cual llegó al debate con dos calificaciones alternativas y su defensa sostiene que está detenido "injustamente" desde hace más de dos años. El defensor oficial Roberto Fernández, quien representa a Villalba, había explicado al TOC 7 en la primera jornada que un peritaje realizado al imputado reveló que no estaba en condiciones psicológicas de afrontar las audiencias y que, en todo caso, sea juzgado más adelante, en un segundo debate oral. Los expertos coincidieron en que Villalba padece de "una estructura psicótica" en un cuadro determinado como "esquizofrenia paranoide", por lo que no puede enfrentar un juicio oral, ya que no está apto para defenderse.