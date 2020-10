Uber Eats no funcionará más en la Argentina desde el 22 de noviembre, como parte de una decisión global de la compañía de dejar de funcionar en países donde no es líder de segmento. En 30 días se retirará de la Argentina y de Colombia, como ya lo hizo en mayo de Perú, Honduras, Uruguay y Arabia Saudita. Pero sólo el delivery de comida. La intención de la compañía es concentrarse en el transporte de pasajeros y de otros bienes no relacionados con la gastronomía. Uber confirmó que el negocio de los autos no se va de la Argentina, y que los repartidores podrán sumarse a la modalidad de repartos de bienes. "Hemos tomado la decisión de discontinuar el servicio de Uber Eats en Argentina y Colombia. Esto nos permitirá enfocar recursos y energía en otros mercados alrededor del mundo", sostuvo la empresa a través de un comunicado.