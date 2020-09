L a Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional. La UIF solicitó la inhibición general de bienes de Autopistas del Sol (Ausol), Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y Abertis Infraestructuras, en una presentación realizada ante el juez Julián Ercolini, informaron desde el organismo. Abertis Infraestructuras es el principal accionista de Ausol y GCO, operadores de los peajes en los accesos Norte y Oeste, en la provincia de Buenos Aires. En el pasado, las firmas formaron parte del Grupo Macri. La solicitud de la UIF busca evitar que los imputados se deshagan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria.

Cabe recordar que la Cámara Federal porteña declaró el último jueves la "nulidad" de los procesamientos a Dietrich, Iguacel, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018. La decisión fue adoptada por la Sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que, cuando esos ex funcionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra.

Opinión de Cristina

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseveró que el Poder Judicial se convirtió en "un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares", así como para "darles impunidad a los poderosos que manejan los hilos de la economía y la comunicación" en el país. En un hilo a través de su cuenta de Twitter, afirmó que "ayer se comprobó que a los camaristas Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios".

"Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de u$s600 millones", subrayó. Sobre Irurzun, recordó: "Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del ‘poder residual’".

También se preguntó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares, y darles impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?".