La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó en redes sociales al ex ministro de Agricultura Carlos Casamiquela, quien falleció en la noche del sábado. "Mis condolencias a la familia y amigos de Carlos Casamiquela, quien me acompañó como ministro de Agricultura. Excelente persona y muy buen funcionario", publicó la vicepresidenta y ex mandataria a través de la red social Twitter.

Víctima del coronavirus, el ex ministro de Agricultura de la Nación Carlos Casamiquela falleció a los 72 años. Fue el último funcionario de la ex presidenta Cristina Kirchner en ese cargo en la cartera agrícola.

Casamiquela, nacido en Viedma, Río Negro, llegó a ministro de Agricultura luego de una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo del que fue presidente antes de ser ministro, entre 2009 y 2013. Asumió como ministro de Agricultura en noviembre de 2013, en reemplazo de Norberto Yauhar, y estuvo hasta diciembre de 2015.

El fallecido ministro también fue vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en 2003.

La noticia de su muerte fue publicada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): "Lo abrazamos en silencio y acompañamos a su familia en este difícil momento", publicó la institución en su cuenta de Twitter.

El actual ministro de Agricultura, Luis Basterra, también despidió a Casamiquela: "Trabajador incansable, ex ministro de Agricultura, con quien tuve el honor de trabajar en el INTA". "Una pérdida muy sentida para nuestro país. Un abrazo fraterno para su familia", expresó Basterra.