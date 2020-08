M isterio. Un joven que estaba desaparecido desde hace un mes en el partido bonaerense de Lomas de Zamora fue hallado ahorcado en la Reserva Ecológica porteña, que se encuentra cerrada al público, y su familia afirmó que "no se buscó" al muchacho tras su denuncia y no cree en el suicidio. Las fuentes señalaron que el joven hallado en la noche del viernes en la reserva era Franco Martínez, de 21 años, quien había sido visto por última vez el 23 de julio, cuando salió de su casa en la localidad de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, y cuya desaparición fue denunciada dos días después. Se recibió una denuncia anónima al 911 y al concurrir a la reserva ubicada en Costanera Sur, los Bomberos de la Ciudad encontraron el cuerpo de un joven que colgaba de un árbol, a unos 500 metros del Camino a los Plumeros. La hermana del joven desaparecido, Lisset, concurrió a la morgue y reconoció el cadáver, que tenía la misma ropa con la que se había ido de su casa. Poco después, la hermana y otros familiares denunciaron que ni la policía bonaerense ni la fiscalía 16 de Lomas de Zamora buscaron al joven. "Franco descansa en paz. Ese falso escenario disfrazado de suicidio no me lo creo. Vamos a buscar la verdad. Todo turbio desde el día 1", escribió Lisset en sus redes sociales. En tanto, fuentes de la Policía de la Ciudad detallaron que el cuerpo hallado correspondía a un varón de entre 25 a 35 años que se encontraba "putrefacto con una fecha de muerte de una semana a 20 días". Además, indicaron que se procedió al secuestro de un teléfono celular que tenía en su poder para lograr determinar sus últimos pasos desde su desaparición, agregan los voceros. El cuerpo fue enviado a la morgue judicial porteña para su identificación y obtener resultados de pericias sobre el caso. La familia se había movilizado en Lomas de Zamora y difundió pancartas para hallar al joven y denunció "falta de agilidad y actividad" de la policía bonaerense y la fiscalía que tomó su denuncia. Los hermanos de la joven también difundieron por las redes sociales un texto en el que aseguran que el joven "el día de su desaparición había cargado su SUBE para hacer un viaje ida y vuelta de Lomas de Zamora a CABA y había pedido otro permiso de circulación para visitar en Almirante Brown a su hermana Lisset. Esto acredita que no tenía intención de cometer suicidio".