"Yo, realmente, no lo he hecho nunca, ni tampoco ahora evoco a una gran personalidad, un patriota, el día que se conmemora, precisamente, su muerte. Menos aún, en las tristes y penosas condiciones en que nos dejó René. Y esto lo he llevado adelante, desde chico, con todos los grandes nombres de la patria, como San Martín, Belgrano o Güemes. Siempre celebro el nacimiento, la bienaventuranza que significa el arribo a este mundo". De manera sencilla y con el sentimiento a flor de piel y que lo caracteriza de cuerpo entero, Luis Landriscina (84), gran amigo del doctor Favaloro, respondía ante la requisitoria de "Crónica".

No obstante, el legendario artista detalló, emoción mediante, "la enorme importancia" que la labor de René Favaloro "hoy tendría en todo terreno y, por sobre todo, en todo en las actuales circunstancias que estamos viviendo nosotros y el mundo entero por esta terrible pandemia". "Su caudal de hombre investigador volcado de lleno a su profesión, su enorme caudal de persona brindada por entero a la población, resalta el perfil de un médico, de un amigo que cada día que pasa, lo extrañamos más. René haría un aporte fundamental, por estos días, para luchar contra esta terrible pandemia. Yo pertenezco a esa franja poblacional de alto riesgo y que me impide asomar las narices en la calle y esto nos genera mucha angustia; precisamente, hace dos días, perdí al último de mis ocho hermanos y no pude siquiera despedirlo, una gran y enorme pena".