A lberto Fernández suele repetir que del discurso que dio el 1º de marzo en el Congreso -en su primera Asamblea Legislativa como Presidente- "no queda nada", porque "es un mundo totalmente diferente". El mensaje que dio exactamente un año atrás su actual vicepresidenta, sin embargo, es otra historia. El sábado 18 de mayo de 2019, con un video en sus redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba: "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos: él como candidato a presidente y yo, a vice, para participar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias".

El párrafo siguiente, mientras las imágenes los mostraban a ambos y al candidato junto con Néstor Kirchner, destacaba que tuvieron enfrentamientos:w "Lo conozco hace veinte años y hemos tenido diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Lo vi junto a él decidir, acordar, buscar siempre la mayor amplitud del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos son dramáticos".

La comparación entre el 2003 y el 2020 también sigue presente.

En una movida que sorprendió -al igual que su libro, también anunciado por redes sociales antes, y de la fórmula bonaerense- la dos veces presidenta de la Nación elegía a un ex rival -y muy crítico- para que "encabece la fórmula". No sólo fue la primera vez que un vice elige al aspirante a la presidencia, sino que la fórmula que encerraba la autocrítica que jamás se pronunció abiertamente. Cristina sola no alcanzaba. Había que rearmar el rompecabezas del peronismo. Nadie mejor para esa tarea que un hombre que dedicó su vida a esa estrategia.

Desde entonces, sumaron a todos los aspirantes a gobernaciones del panperonismo, a los sindicatos, a sectores de la UIA y, finalmente, a Sergio Massa, tras una larga negociación. Ganaron las elecciones con el peronismo como coalición, otra novedad surgida de aquella decisión. Hoy el Frente de Todos gobierna buscando conciliar todos esos grupos.

Otra frase del video parece actual: "La situación del pueblo es dramática y estoy convencida de que la fórmula que proponemos es la que mejor expresa lo que en este momento necesita el país... no sólo para ganar una elección, sino para gobernar. Porque habrá que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido".