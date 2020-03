M ientras el Covid-19 se expande por el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tratarán a los pacientes de coronavirus con drogas que están demostrando "resultados muy alentadores". En tanto, la situación en Nueva York es trágica.

"Esta va a ser una conferencia muy importante", anticipó el mandatario desde la Casa Blanca, al comienzo de su encuentro con periodistas, y agregó: "Continuamos con nuestro esfuerzo para enfrentar el virus chino". Luego, hizo una serie de anuncios esperanzadores sobre el combate a la pandemia. "La hidroxicloroquina es una droga para la malaria que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que, si las cosas no salen como lo planeamos, no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato", destacó.

"También estamos estudiando una droga producida por Gilead, el Remdesivir, usada para otros propósitos, que parece tener muy buenos resultados para este virus. Está muy cerca de ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. No puedo decir el mucho aprecio que tenemos con lo que están haciendo, son patriotas", continuó.

Por último, afirmó: "Estamos haciendo pruebas para muchas terapias y estamos trabajando para que los estadounidenses accedan a drogas que están mostrando muy buenos resultados. Tenemos que continuar recolectando información para saber qué medicinas funcionan mejor".

Crisis en la Gran Manzana

El gobernador de Nueva York decretó que el 75% de los empleados de cada empresa tendrá que quedarse en casa, un paso más en las restricciones impuestas para tratar de frenar el avance del coronavirus, del que se han confirmado ya 4.152 casos en el distrito, un aumento de 1.769 con respecto al miércoles. Además, hay al menos 21 fallecidos.

Ante la severa situación, Trump ordenó que dos buques hospitalarios de la Armada se movilicen hacia la Gran Manzana para atender a pacientes infectados.

Todos en casa

El Departamento de Estado yanqui pidió a sus ciudadanos que no viajen al exterior bajo ningún pretexto, para evitar exponerse al coronavirus. Además, anunció que quienes ya estén en el extranjero y no regresen rápidamente al país deberán permanecer afuera "por un tiempo indefinido".

La advertencia es de "Nivel 4", que representa la más alta de la escala de asesoramiento del Estado.

Hasta anoche, Estados Unidos tenía más de 13.000 casos positivos confirmados, con al menos 200 muertos.