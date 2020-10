E n las últimas horas, también se conoció un detalle que puso en evidencia el perfil de Gerardo Javier Reyna, el hombre que apuñalo a Priscilla y Thiago, sus dos hijos de 6 y 9 años, respectivamente, matando a uno de ellos en Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Se trata de una de las últimas actividades que mostró en la red social Facebook, el 8 de septiembre pasado, cuando cambió su foto principal y le agregó un marco que lo identificaba como un supuesto detractor de la violencia machista. "Nací para cuidar a la mujer, no para violarla ni matarla", señala el texto que acompaña a la imagen.

Sin embargo, para la fiscal de Cosquín, Paula Klem, a cargo de la causa, "él mata a su hijo para infligirle un sufrimiento de por vida a la mujer", argumentó la funcionaria, en relación con el delito que tiene como destinataria final a Brenda Moyano, la mamá de los nenes. La mujer se había separado de Reyna después de 11 años de relación, cansada de la violencia de género a la que la sometía. Sin embargo, aunque ella le tenía miedo e incluso la semana pasada él le había pegado en medio de una discusión, Brenda nunca imaginó que pudiera lastimar a sus hijos. "Era un padre muy atento", repite incluso, como tratando de entender ella misma cómo fue que todo terminó en semejante horror.

Brenda, que seguía viviendo en La Rioja con sus hijos después de la separación, reconoció que Reyna la amenazaba con lesionarse o suicidarse si no llevaba los chicos a verlo hasta Capilla del Monte. "Vine con miedo de que me fuera a hacer algo a mí, pero Thiago, el nene de 9 años asesinado, me pedía venir a ver a su papá, me pedía quedarse a vivir con su papá y ayudarlo", relató.

Brenda Moyano hace apenas dos años había perdido también a una hermana, según la familia, a manos de un femicida. "Yo siempre dije que no iba a permitir algo así, que no iba a dejar que mis papás vuelvan a pasar por un dolor así. Nunca me imaginé que iba a atentar contra la vida de mis hijos", se lamentó Brenda.

La hermana de Brenda era Maira Moyano. Tenía 18 años cuando la encontraron muerta, en junio de 2018, y aunque para la Justicia de La Rioja se trató de un suicidio, su familia sostiene que fue su novio el responsable de la muerte. "Ella fue víctima de violencia de género, la mató el novio, pero quedó en la nada", aseguran.