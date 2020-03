C ristina Beatriz Iglesias, de 40 años, y su hija Ada, de 7 años, tuvieron comunicación con su familia por última el jueves con su familia y están siendo intensamente buscadas. Los investigadores sospechan del hombre con el que estaban pasando la cuarentena en Monte Chingolo, partido de Lanús.

Dolores, la hija mayor de Cristina Beatriz Iglesias, sospechó cuando su madre le empezó a escribirle mensajes sólo de texto y cortos, cuando ellas se comunicaban por videollamadas y audios.

Dolores vive con su abuela Gloria, mientras que Cristina convive con su hija menor Ada (nacida de una relación anterior con un hombre que falleció) en su casa de la calle Purita al 4000. Dolores y su abuela contaron que se mudó un hombre de la zona, Abel Romero, a la casa de Cristina, pero no sabían si trabajaba o no y que iba a quedarse en la cuarentena con ellas. Como su madre no le respondía, Dolores fue a su casa y encontró una bolsa de basura en la puerta con fotos familiares y ropa. Entró porque tenía llave, halló los cajones vacíos, el colchón y el sommier mojados, como si hubiesen sido lavados. Apareció Romero temblando y le dijo que su madre "se había ido a pasar la cuarentena con una amiga".

Sobre los colchones mojados, un investigador judicial aseguró que se trata de sangre y "Hay manchas por toda la casa", sostuvo. La causa está a cargo de la UFI N°1 de Lanús con el fiscal Jorge Grieco.

Al allanar la casa, no encontraron a Cristina ni a Ada, por lo que la causa fue caratulada como "averiguación de paradero", mientras que cuando allanaron la pieza en donde vivía Romero antes de ir a vivir con Cristina: encontraron documentación, llaves y una billetera de Cristina, según sostuvieron lo investigadores.

Dolores ya había intentado hacer la denuncia una noche antes. "No me hicieron caso, me dijeron que espere, a ver si aparecía", dijo a la prensa.

Se ordenaron operativos con le fin de dar con la mujer y su pequeña hija. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona y se toman testimoniales a los vecinos para determinar si alguno vio o escuchó algo. Romero, el principal sospechoso, también esta tan desaparecido como sus presuntas víctimas.