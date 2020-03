E l mundo River despertó ayer con la triste noticia de la muerte de Amadeo Carrizo, una de las leyendas más grandes del club. Con el correr de las horas fueron muchos los ídolos millonarios que compartieron mensajes tras la partida del arquero, y uno de ellos fue Ubaldo Matildo Fillol.

En un video, el Pato mostró su pesar por la partida de su amigo a los 93 años. "Estoy conmovido, muy dolido por el fallecimiento de Amadeo Carrizo. Un tipo al que admiré toda la vida por lo que me contaron, pero que después tuve la suerte de conocerlo personalmente. Ha sido una persona maravillosa, un ejemplo de vida", sostuvo el ex arquero.

Además publicó un mensaje en Twitter. "Se nos fue el gran Amadeo. MI arquero, MI amigo. Un ejemplo para todos los que amamos el puesto de arquero. Además de lo maravilloso que fue en el arco, quiero destacar su grandeza como persona. El mundo River y el fútbol entero llora tu partida. Abrazo del alma al cielo", posteó.

Más saludos a Amadeo

Sergio Goycochea despidió a la leyenda de River con una anécdota. "Me lo crucé en uno de los pasillos del Monumental apenas llegaba al club y me dijo: ‘Pibe, sepa que un arquero es arquero después de los 200 goles. Trate de que no se los hagan todos juntos en un año, porque si es así lo van a matar a trompadas", soltó.

El Mono Navarro Montoya, referente de Boca, dijo a través de un video que Amadeo fue "el primer arquero jugador. Un maestro de maestros. El primer transgresor en el arte de atajar. Fue el ídolo de mi viejo, que era hincha de Boca y también arquero".

Un sentido Augusto Batalla publicó en Instagram: "Con lágrimas en los ojos te despido, querido amigo. Eterno, gigante, buen tipo, amigo, compañero, consejero, gracioso, todo eso y mucho más. Gracias por estar conmigo, por tus palabras, por tus abrazos, me ayudaste mucho y nunca te voy a olvidar".