Anoche, un apostador acertó ocho números en la Quiniela Plus y se llevó el pozo , superior a los $2.200.000. También se registró un ganador con ocho aciertos en el sorteo de la Super Plus que embolsará casi 325.000 pesos. En cambio, quedó vacante el pozo de la Chance Plus, que va tomando color. Quedaron mas de $3.500,000 para mañana. Por otra parte, volvió a quedar vacante la Quiniela Poceada. Son casi 21 millones de pesos que están esperando a quien acierte ocho numeritos.