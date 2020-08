Carlos Delfino nació el 29 de agosto de 1982 en Santa Fe, donde entrenó desde chico. Formó parte del equipo que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y la de bronce en Beijing 2008, cuarto puesto en Londres 2012 y cuartos de final en Río 2016.

Además, el deportista jugó en Libertad de Sunchales, Unión de Santa Fe y Boca, y luego de un paso por Europa (Viola Reggio Calabria y Fortiludo Bologna) se desempeñó en Detroit Pistons, Toronto Raptors, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, de la NBA. Actualmente juega en las filas del Victoria Libertas Pesaro de la Lega Basket Serie A de Italia, donde no ha tenido ningún problema en relación al expediente en su provincia natal, según informó su abogado.

"Mi objetivo es estar en Tokio. Ya he hablado con el entrenador Jasmin Repesa sobre el proyecto que tenemos que afrontar y espero estar a la altura, soy muy optimista y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión", señaló Delfino, un mes después de que se le dictara el procesamiento por lavado de activos. Además, en su presentación en el club donde actualmente juega, afirmó: "Ya me siento cien por ciento jugador del VL Pesaro. Para mí es un nuevo gran desafío, pero estoy muy feliz de estar aquí. Me siento competitivo y este es un club histórico del campeonato italiano y en Pesaro hay una gran pasión por el básquet".

