Un herido con "politraumatismo importante" y otros cuatro lesionados fueron trasladados ayer al Hospital Cecilia Grierson, tras un choque frontal de dos formaciones del Premetro en el barrio porteño de Villa Lugano, informaron fuentes policiales y médicas. La colisión ocurrió en Avenida De La Cruz y Murguiondo, donde, por causas que se investigan, chocaron dos formaciones del Premetro. El herido con "politraumatismo importante en la parte superior" es el conductor de uno de los coches, indicó Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que precisó que se trata de un joven de 28 años. "No se registraron personas atrapadas", agregó Crescenti, quien indicó que otras cuatro usuarios fueron también derivados al Cecilia Grierson, pero con lesiones leves. En el lugar trabajaron cuatro ambulancias del SAME y personal de Bomberos.