E n las últimas horas, la conductora Lizy Tagliani recibió como un baldazo de agua fría por los comentarios de los familiares de Celeste Grippo Martínez, una joven que murió por un disparo de escopeta el 29 de mayo de 2017. El único imputado en la causa es Víctor Hugo Nosach, quien participó del programa "El precio justo".

Ante esta situación, Norma Martínez y Matías Grippo, la mamá y el hermano de Celeste, se declararon sorprendidos e indignados tras verlo por televisión: "Una impotencia, una bronca, todo junto. Burló a la Justicia, tiene una personalidad mentirosa. Así como nos engañó a nosotros y a la Justicia por un tiempo diciendo que Celeste se había disparado ella misma, le mintió al canal", expresó Norma.

"Estamos esperando las últimas pericias, ya hace un año del cambio de carátula. Hay muchos casos donde se actúa lentamente. Estos hombres que asesinan mujeres se aprovechan de esto. Y siguen libres aunque estén imputados", agregó la mujer, quien destacó: "Pienso yo que no es chequeada la gente que va al canal. Lizy se comunicó con nosotros y se disculpó, porque anoche estuvo muy mal, impresionada".

"Nosotros tenemos un respeto muy grande por ella. Nos expresó su angustia. Yo me pongo en el lugar de ella y pienso que debe ser tremendo que te suceda esto. Él tenía que seguir participando, pero supongo que lo van a suspender y que van a sacar el programa de las redes. Ojalá que esto sirva para algo, para que de algún modo dejen de matar chicas", agregó la mamá de Celeste.

Cabe destacar que Nosach no usó su verdadero nombre para participar en el programa: se hizo llamar "El Pola". "Es un mentiroso profesional", insistieron desde el entorno de la víctima.

El mensaje de Lizy

En el programa "El precio justo" emitido el miércoles 4 de marzo, Víctor Nosach apareció sentado de espaldas a la tribuna. La conductora -obviamente sin conocer sus antecedentes- inició un juego de seducción y le acarició la cara, el pelo y le tomó la mano. "¿Sos custodio? ¡Qué bombonazo!", exclamó.

Su presencia causó un repudio generalizado en las redes, por lo que Tagliani, al enterarse, optó por mandarle un mensaje a la hermana de Celeste: "Ay Dios mío, qué horror. Yo no conozco a las personas que juegan . Pero ¿cómo la policía no lo fue a buscar? Estoy helada. Lamento tanto lo de tu hermana. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿En qué nos hemos convertido los seres humanos? Ojalá se esclarezca pronto la causa y que vayan presos los asesinos. No tengo palabras, no me entra en la cabeza cómo puede adueñarse un hombre de la vida de alguien. ¿Por qué no está preso? Te mando un abrazo enorme".