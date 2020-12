Minutos antes del hecho, un vecino llamó al 911 para avisar que en la vivienda de la pareja de Pablo Arancibia y Micaela Méndez (27), escuchó a una mujer pidiendo ayuda, y la operadora del Centro Estratégico de Operaciones le cortó. La Justicia mendocina comenzó a investigar este hecho que reviste gravedad. Por ello, envió una compulsa para obtener el audio (todo queda grabado en el 911) y abrir un expediente para determinar responsabilidades. La fiscal de Homicidios, que tiene la causa del femicidio de Romano, confirmó este llamado al 911 durante una conferencia de prensa .Sostuvo que el sábado por la noche ingresó un llamado al CEO dando cuenta de una posible situación de violencia de género en el domicilio donde estuvo por última vez Florencia. La persona que llamó detalló que "una persona gritaba y pedía ayuda", pero la Policía no dio intervención. La policía que atendió el llamado se fijó a través en Google Maps y no encontró el callejón. Le volvió a preguntar al vecino la dirección, éste le respondió y la operadora le dijo que no la encontraba. Entonces, el hombre le pregunta de manera irónica: "¿Usted es policía?". Esto no le gustó a la uniformada, le dijo "adiós" y cortó. A las 19, aproximadamente, de ese sábado el teléfono de Florencia Romano se apagó.Lo cierto es que este llamado podría haber salvado la vida de Florencia. Esto lo determinará la investigación, interna de la Policía y de la Justicia.