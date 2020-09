U n peritaje balístico determinó que Jorge Ríos, el herrero jubilado que mató a uno de los cinco delincuentes que lo asaltaron en su casa de Quilmes en julio pasado, disparó "a una distancia superior a los 50 centímetros". Para la defensa ese estudio refuerza la hipótesis de que la víctima actuó en legítima defensa.

Se trata de un peritaje realizado sobre la ropa que vestía el asaltante fallecido Franco Martín Moreyra (26), alias "Piolo", el cual fue realizado por el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora e incorporado al expediente que tiene a Ríos como imputado sin prisión preventiva como autor del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Este informe solicitado por el fiscal a cargo del caso, Ariel Rivas, tenía como finalidad la "búsqueda de residuos de pólvora y efectos balísticos. En particular, tatuaje y ahumamiento, distancia de disparo, restos de disparo y cualquier otro dato de interés que surja a criterio del perito", justamente en este sentido el documento especifica: "No se observaron restos de pólvora, ahumamiento o quemaduras".

"No hay dudas de que se trató de una legítima defensa", dijo Fernando Soto, abogado del herrero. "Este resultado, unido al de la autopsia, nos da la prueba de que los disparos no fueron producidos en el lugar donde fue hallado el cuerpo (de Moreyra)", aseguró el letrado, que además recordó que en la autopsia los disparos "eran de abajo hacia arriba" y que Moreyra "estaba acostado", y agregó: "Si (los disparos) fueran al lado (Moreyra) necesariamente tendría que tener restos de pólvora en el cuerpo o en las ropas. Además, no hay registros de disparos". En los próximos días la querella insistirá con el sobreseimiento del jubilado, ya que, a su criterio, se trató de un caso de "legítima defensa privilegiada", como lo prevé el artículo 34 del Código Penal. El hecho ocurrió la madrugada del 17 de julio pasado, cuando cinco delincuentes ingresaron a robar a la casa de Ríos en la calle Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste. El hombre fue sorprendido mientras dormía, golpeado e intimidado con un destornillador por los asaltantes, por lo que extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos.