Este sábado amenaza ser gris y lluvioso. Una gran opción para pasar el día de encierro "forzado" es maratonear series, y Warner Channel festejará sus 25 años con 25 episodios piloto de las series más emblemáticas de los últimos tiempos.

A partir de las 7.20 se podrá ver el primer capítulo de: "Friends" -una de las más famosas de la historia televisiva-, "The Big Bang Theory", su spin-off "Young Sheldon", el gran clásico "Alf", "The West Wing", "E.R.", "Gossip Girl", "The Fresh Prince of Bel-Air", "Full House", "Gilmore Girls"; las del universo DC "SuperGirl", "Arrow", "Flash", "Smallville"; también una comedia súper popular como es "Two and a half men", con Charlie Sheen, series fantásticas como "Supernatural", "The Vampire Diaries" o "The 100".