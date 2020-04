S egún Nuevo Diario, de Santiago del Estero, Diego París, un organizador de eventos relacionados con el mundo de la historieta y el género fantástico en todo el país, fue denunciado por una adolescente de 17 años, que relató que fue engañada y abusada sexualmente por este sujeto, a quien le endilga haber inventado un supuesto casting para que forme parte de un cortometraje basado en la Mujer Maravilla, que la tendría por protagonista. La publicación fue compartida rápidamente por casi mil usuarios de Facebook e impulsó a que otras mujeres relataran situaciones de abuso similares, también protagonizadas por el sospechoso, de 48 años. La fiscal Jésica Lucas recibió a la adolescente que denunció haber sido abusada. La joven dio a conocer el caso en su cuenta de Facebook. "El 13 de enero me llegó un mensaje de él, donde me hacía una propuesta de trabajo, me dijo que le había llegado la oportunidad de hacer un cortometraje con una empresa de Buenos Aires. Yo era la Mujer Maravilla (el sujeto le pidió que fuera a ensayos con un minishort y corset), llegaba a un lugar y tenía que caminar, después tenía que luchar y la parte del final consistía en que después de luchar yo me paraba supervictoriosa y venía un villano y me sorprendía con un pañuelo con cloroformo por atrás, después despertaba en una silla atada y amordazada. Todo lo que dije anteriormente está grabado por esta persona, tiene videos y fotos mías amordazada y atada", continúa. "Y finalmente llegó el día en que todo cambió, en el que mi ilusión y la de mi mamá fueron tiradas a la basura, esta persona, por no llamarlo de otra manera, se aprovechó de mí y no me importa que me digan exagerada, como lo hicieron en la policía cuando fui a hacer la denuncia, que por cierto pasé por dos comisarías y en las dos me juzgaron a mí, y a mi mamá por haber confiado", relató. "Llegó la parte en la que tenía que mirarlo fijo y hacerle una pregunta, y como siempre lo hacía, me hacía reír y me culpaba a mí diciendo que era distraída, cuando pasaba eso él me tapaba la boca y me decía que no me iba a soltar hasta que pare de reírme y así pasó unas 2 o 3 veces, hasta que llegó un momento en el que le digo que me suelte, que no me iba a reír, y él me agarra de la cintura y me aprieta hacia él y me da un beso, yo en ese momento quedé en shock, porque es un tipo de 40 y algo de años, y yo nunca lo vi de esa manera, ‘jamás’, le dije ‘¿por qué me besaste?’, y miró para abajo y se rió, levantó la cabeza y me dijo ‘a seguir ensayando señorita’, y me pegó una palmada cerca de la cola, en ese momento me empezó a hacer una mala jugada mi taquicardia y me sentía mal, pensaba en todas esas mujeres que fueron asesinadas y me pregunté ‘tal vez mi destino dependa de mi reacción en este momento’, decidí no reaccionar mal y no agarrar mis cosas e irme a la mier... como mi bronca me lo pedía de mil maneras, me tranquilicé y traté de seguir ensayando pero no pude, me faltaban 40 minutos de ensayo y yo iba 5 minutos, ya sentía que me moría por dentro, mi corazón estaba a mil y no me sentía bien, quería salir corriendo pero tenía miedo, entonces dije ‘me tengo que ir’", narró. Se dictó una restricción de acercamiento. Por otra parte, Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas de Rosario (Santa Fe) publicó, en sus cuentas de Instagram y Twitter, que excluía toda participación en el evento (que tendrá lugar del 13 al 16 de agosto) al acusado.