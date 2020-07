L a muerte de la pareja del Mago sin Dientes sigue causando conmoción. Pese al informe de la autopsia, una de sus amigas más cercanas descartó que se haya suicidado por "los proyectos y la familia hermosa que tenía" y destacó que, debido a las dificultades económicas por las que atravesaba por la cuarentena para enfrentar al coronavirus, "quería dormir y el combo del cóctel de alcohol con pastillas hizo que detonara en su corazón".

La empresaria Ana María Patricelli, la pareja de Pablo Cabaleiro, más conocido como el Mago sin Dientes, tenía 49 años, era despachante de aduana y manejaba una pyme. La que brindó detalles de cómo era fue su amiga, la diseñadora Patricia Profumo: "Era un ser increíble, una guerrera de la vida. Me contó lo que hizo con su pequeño imperio, se había caído y levantado muchas veces y tenía la fortaleza de hacerlo. Sus hijas eran su vida y ella iba a hacer cualquier cosa por ellas". "Esta tragedia me tomó de sorpresa, me enteré por los medios. Es triste y lamentable la pérdida de esta mujer tan llena de vida, tan joven, con tanto por dar. Con una familia tan linda, con sus hijas adolescentes. Tenía una carga de problemas como el resto de los argentinos, de empresarios o colegas que están tratando de llevar esta situación de pandemia que impacta en los negocios, en todo; lo de Anita no era la excepción", agregó.

Antes de morir, la empresaria publicó en las redes sociales una carta en la que contaba su delicada situación financiera. Mientras la Justicia investiga los motivos que provocaron este desenlace, Profumo descartó la hipótesis de un suicidio: "Este deceso no fue intencional, ella se pasó de rosca, quería descansar, estaba estresada, quería dormir, y el combo del cóctel de alcohol con pastillas hizo que detonara en su corazón. Quiero creer que es eso, porque no puedo pensar en la decisión de quitarse la vida con los proyectos y la familia hermosa que tenía".

Si bien la autopsia determinó que Patricelli murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar, los investigadores están desconcertados por un detalle: tenía una bolsa de supermercado negra cubriéndole la cabeza. Los peritos certificaron que no hubo asfixia y se comprobó que el cuerpo no tenía lesiones internas ni externas.