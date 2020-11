Si bien la boleteada marcó claramente que se esperaba el triunfo de Great Escape en el Gran Premio Nacional, creemos que ni el más fanático de sus seguidores se imaginaba una victoria con semejante contundencia. La memoria flaquea a veces, pero lo cierto es que no recordamos un triunfo tan aplastante en un derby. Haciendo la salvedad, claro está, de que el de ayer no fue un Nacional como los acostumbrados, donde concurrían los ganadores clásicos que se habían destacado a lo largo del proceso selectivo. Porque este año no lo hubo. Pero, sin duda, estamos en presencia de un ejemplar de calidad superior. Tras el debut, ganó por 12 cuerpos en 1.800 metros, y ahora por 15 en 2.500 metros. Sentó su desafío para el Pellegrini, donde será uno de los grandes candidatos.