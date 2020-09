Z oe Puente (10 años) y Martina Raspo (9) no se conocen personalmente, pero se unieron en un gesto solidario. La primera de ellas -que juega al fútbol en Platense- se enteró de que la más pequeña necesitaba botines, por lo que eligió dos pares y se los mandó a la provincia de Córdoba para que pueda contar con ellos.

Hace un tiempo, Zoe fue noticia al crear una campaña para recolectar botines y zapatillas deportivas con el objetivo de donarlas a los niños y niñas más necesitados. Mientras que la segunda se hizo conocida por su reclamo ante la Liga Regional de San Francisco para que la habiliten a jugar por los puntos con los varones.

"Sigo la historia de Martu desde diciembre pasado, cuando logramos que junto a su mamá vengan desde Córdoba para tramitar un reclamo en el Inadi por la discriminación que estaba viviendo", dijo a Crónica Natalia Maderna, la comunicadora que logró cruzar los caminos de las dos pequeñas: "Cuando me contacté con Daniela, la mamá de Zoe, para cubrir la colecta llamada ‘Todos pueden jugar’, me acordé que Martina usaba botines dos talles menos, entonces decidí ponerla al tanto de la situación", aseguró.

"Dani no dudó un segundo en decirme que sí y me pidió ayuda para hacerle llegar los pares a Martina a Córdoba. Así que junto a mi compañera Agustina Fernández decidimos hacerlo posible", continuó Maderna, quien destacó: "Las realidades que viven ambas son muy distintas, muy disímiles".

"De esta manera, se unieron dos deseos: por un lado el de Zoe, que tuvo la iniciativa de juntar botines para que todos puedan jugar. Y del otro, Martina, que viene deseando poder jugar y ahora lo va a poder hacer", precisó y detalló: "Unos días antes, con Agus habíamos empezado una colecta con algunas mujeres que forman parte de la coordinadora feminista de Hinchas sin Fronteras y también le habíamos podido comprar unos botines, unas canilleras y unas medias, juntando pesito por pesito".

"La discriminación en el fútbol femenino es histórica. Y va a seguir existiendo en tanto y en cuanto no haya mujeres con perspectiva de género en puestos de liderazgo, no sólo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sino también en los distintos clubes de todo el país, porque el fútbol femenino no se juega sólo en Buenos Aires, se juega desde La Quiaca hasta Ushuaia y probablemente también en la Antártida", concluyó.

Colecta

En la primera entrega, donaron 123 pares al Hogar "Familias de Esperanza" y a La Cava. Asimismo, durante el Día de la Niñez repartieron más de 200 a la Mesa de Niñez y Adolescencia, de San Fernando, a la parroquia San Vicente y al Club Jóvenes Deportistas de Lugano.