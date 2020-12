Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de un acosador sexual que se masturbó frente a ella en plena calle y la siguió durante media cuadra. De acuerdo a la joven, el hecho ocurrió cuando salió a correr por la zona de Villa Elisa.

"Estoy indignada, enojada y llena de asco. Salí a correr a la plaza que está frente al Ecológico y un vecino que estaba trabajando en un montículo de tierra (en diagonal 427 y diagonal 5, barrio Dumont) empezó a tocarse. Me corrí para agarrar mis cosas e irme y me siguió media cuadra, más o menos", relató a través de una publicación en redes sociales. Tras el episodio, la mujer dio aviso a la policía para que detuvieran al hombre pero, según expresó, no obtuvo respuesta: "Llamé a la comisaría 12ª de Villa Elisa y, cuando insistí por segunda vez, una señora me contestó de muy mala manera ‘llamá al 911, querida’".

No obstante, en el mismo posteo de Facebook dejó una breve descripción acerca de cómo estaba vestido el implicado, buscando alertar a otras potenciales víctimas. "El señor era de contextura grande y creo que tenía una remera blanca y un short de fútbol. Estoy indignada. Chicas, tengan cuidado", completó.