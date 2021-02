Rocío Cepeda, jugadora de hockey de 18 años, pidió un auto a para volver de una reunión con amigos hasta su casa en Grand Bourg. Terminó detenida y acusada de un robo. Tras una semana de arresto, reclaman su libertad y aseguran que la joven no sólo no le quiso robar al conductor, sino que, por el contrario, intentó defenderse de un abuso. "Cuando me llamaron me fui directo para la comisaría con mi otra hija. Llegué antes que ella y mientras estaba ahí los vi bajar esposados", cuenta Crónica HD Claudia, la mamá de Rocío, que recibió un llamado de la policía a las 6 de la mañana. "Ahí ella me gritó: ‘Mamá, me quiso violar’. Y su amigo me decía lo mismo". El 26 de enero pasado cuando la joven y tres amigos, pidieron un auto de la empresa Beat. "Cuando dos amigos se bajan, el remisero comienza a tocarle la pierna en la zona de la ingle. Su amigo, que lo ve, la defiende desde el asiento de atrás, empieza a golpear al remisero y, cuando pueden, salen del auto. Ahí el remisero empieza a perseguirlos con el vehículo", explica Raquel Hermida Leyenda, la abogada de Rocío. "El remisero inventa que lo habían intentado asaltar con un cuchillo inexistente y que por eso los perseguía".