U na joven madre que acababa de dar a luz a gemelos falleció tras una serie de complicaciones que se dieron en el parto, situación agravada por el cuadro de coronavirus que padecía la mujer.

El penoso hecho ocurrió en San Pablo, Brasil. La víctima se llamaba Larissa Blanco y desde el 12 de junio tenía diagnóstico positivo en Covid-19, luego de padecer síntomas severos, sumado a un embarazo muy avanzado de gemelos. El pasado 26 fue trasladada de urgencia a una clínica, donde fue internada y dio a luz a los bebés. Su pareja, Diego Rodrigues, relató: "Durante la cirugía Larissa vio esa carita maravillosa. Estaba realmente emocionada, ese era su sueño".

Tras una complicación inicial, Larissa dio a luz al segundo. Diego acompañó a los profesionales para realizar los primeros estudios a las criaturas, cuando los médicos le informaron que su mujer había sufrido una hemorragia y necesitaba de forma inmediata una transfusión de sangre, porque "no estaba logrando salir adelante".

Sin embargo, la joven madre no soportó la situación y murió en el quirófano. "El médico dijo que debido al Covid-19 su cuerpo no pudo soportarlo. Estoy angustiado, no puedo sacarla de mi cabeza. Dios le permitió dejar dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas", relató Diego.

Mientras los recién nacidos se recuperan en el sector de neonatología de la clínica, Diego Rodrigues intenta asimilar la pérdida de su esposa. "Estoy abatido. No puedo sacar a Larissa de mi cabeza", dijo.

"Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel que nos protege. Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida", agregó Diego.

Larissa vivía en Macatuba (un municipio de 17.000 habitantes del estado de San Pablo) y trabajaba desde hace años en el supermercado Santa Catarina. En cuanto tomó conocimiento de su fallecimiento, el comercio le dedicó un sentido posteo en redes sociales.

"Nos gustaría compartir nuestro pesar por la muerte prematura de nuestra amiga Larissa Blanco, que por complicaciones en el parto terminó falleciendo. Larissa comenzó a trabajar en Santa muy joven. Pudimos verla florecer y convertirse en mujer y madre enamorada de sus bebés. Larissa era una chica traviesa, siempre alegre y sonriente. Y así es exactamente como será recordada".

Con 212 millones de habitantes, Brasil es hoy el segundo país con más personas diagnosticadas y con más fallecidos por coronavirus, detrás de Estados Unidos.

El mayor número de muertes se concentra en los estados de Sao Paulo (15.030 víctimas fatales) y Río de Janeiro (10.198), que en los últimos días iniciaron procesos de desconfinamiento que muchos expertos juzgan prematuros por el riesgo de que la enfermedad escape de todo control.