Una mujer de 30 años falleció mientras festejaba con familiares la llegada del Año Nuevo en el camping Las Heras, que se ubica en el dique El Carrizal, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo. La víctima ingresó al agua en una zona que no estaba permitida para nadar y se encontró con un pozo muy profundo del que no pudo salir. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, ingresó un llamado al 911 pidiendo ayuda informando sobre una mujer ahogada. De inmediato arribó el personal policial al camping, para proceder a entrevistar al personal de náutica que explicó que el lugar donde ocurrió el infortunio estaba delimitado. La hermana, quien también estaba en el lugar, contó lo sucedido: su hijo quería ingresar al lago y su hermana lo acompañó. Ingresaron unos tres metros y se encontraron con un pozo muy profundo del que no pudo salir, aseguró con gran desconsuelo.