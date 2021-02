Una mujer de 50 años fue encontrada muerta en su casa de Villa Rosa, partido de Pilar, donde se comprobó que la asaltaron y se investiga si fue asesinada y luego devorada por sus perros. Antonia García Núñez (50) llevaba al menos dos días de fallecida y parte de su cadáver fue mordido por sus cinco perros, lo que dificultaba determinar las causas de su muerte. La víctima fue hallada por un familiar que fue a la vivienda preocupado porque hacía dos días que no se podían comunicar con ella. Los policías lograron constatar que se trató de un robo, los ambientes de la casa estaban revueltos. Faltaban televisores, dinero, un celular, una notebook y las llaves. Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar cuáles fueron las causas de la muerte de la mujer. No descartan ninguna hipótesis, entre ellas, la de homicidio o que la mujer se haya descompensado durante el asalto. El caso es investigado por el fiscal Germán Camafreita, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Pilar, y por detectives de la Subdelegación de Investigaciones (Sub DDI) de ese distrito.