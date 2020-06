G eorge Floyd, el hombre cuya muerte a manos de la policía en Minneapolis desató una ola de protestas contra el racismo en todo el mundo, fue homenajeado ayer por miles de personas en una ceremonia que se realizó en Houston, Texas.

Entre lágrimas y reiterando su repudio a la policía, una multitud se presentó en la iglesia The Fountain of Praise (La Fuente de la Alabanza) para despedirlo y dar un saludo a la familia del hombre que se transformó en un símbolo de la lucha contra el racismo y la violencia policial.

Las puertas del centro religioso se abrieron minutos antes del mediodía, aunque varios grupos estaban allí desde las primeras horas de la mañana para asegurarse de poder ingresar. Algunos de ellos llevaban camisetas con las últimas palabras de Floyd impresas: "No puedo respirar".

Asimismo, los trabajadores de la iglesia realizaron un gran arreglo floral con rosas blancas en un lado en forma de corazón y con las iniciales "BLM" por "Black Lives Matter" (las vidas negras importan) creadas a partir de rosas azules y colocadas en la parte superior del corazón. El otro extremo del arreglo tenía rosas rojas formando un puño levantado.

"He querido llegar primera al ver por las noticias que apenas había tráfico. He pensado que era mi oportunidad para expresar mi malestar por esta injusticia tan grande", dijo Lula Heyden, una mujer de 68 años que consideró que "aún queda una gran lucha por delante para acabar con el racismo en Estados Unidos". "La mayoría de los que estamos aquí queremos justicia para George Floyd, las personas que le hicieron daño no merecen ni siquiera tener una fianza", agregó Nora León, una hispana que asistió al funeral.

"Seguimos siendo asesinados, no solamente por la policía, necesitamos restaurar todo esto porque incluso el sistema educativo también nos margina y nos aparta", manifestó un jubilado de 72 años, al mismo tiempo que pidió a las autoridades "trabajar por el cambio".

El cuerpo de Floyd arribó por la mañana, escoltado por su familia (que se reunió con el futuro candidato presidencial demócrata, Joe Biden) y varios vehículos policiales. El féretro, bañado completamente en oro, estuvo expuesto durante varias horas para que los residentes de Houston, su ciudad natal, pudieran rendirle homenaje.

La ceremonia final

Hoy se realizará una ceremonia privada que será transmitida por televisión. El entierro será en el cementerio Houston Memorial Gardens en el suburbio de Pearland, donde sus restos quedarán al lado de los de su madre, Larcenia Floyd.