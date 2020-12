Una niña de once años murió a causa de la caída de un rayo en un predio recreativo de Plottier. La pequeña estaba a unos 40 metros de la pileta y el rayo impactó sobre un árbol. La onda expansiva causó además lesiones a otras personas que estaban cerca de la víctima fatal. El comisario Rubén Escobar, coordinador de la zona Plottier-Senillosa, explicó que fue "una tragedia imprevista en una zona donde no es normal este tipo de tormentas". "Acá, en Neuquén, no caen más de 250 milímetros anuales de lluvia y esta fue una formación de tormenta con muchos rayos. Estamos investigando si el rayo cayó cerca de la nena o le impactó de lleno", dijo Escobar. Precisó además que "por la formación de tormentas la gente encargada del predio ya estaba retirando al público del lugar, por lo que la niña y un familiar que la acompañaba ya se estaban yendo". "Estamos haciendo pericias para determinar dónde descargó el rayo y ver las consecuencias que trajo", dijo Escobar.