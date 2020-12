"El Turkito de la Gente", como lo conocen al mentor de la iniciativa en Villa Bosch, expresó que "hay una gran pobreza, me llueven mensajes pidiéndome que consigamos algo para la cena navideña. Hay gente que no tiene nada, y hasta sólo piden una garrapiñada al menos. Es terrible. Por suerte, hubo gente que sí puede donar y lo hizo. Acá es importantísima la ayuda de la gente". Diferentes muestras de una misma realidad: lo complejo, difícil y doloroso de pasar las fiestas sin tener nada. Afortunadamente hay almas solidarias que se abocan a que aquello no suceda, a que al menos los más postergados tengan una noche buena.