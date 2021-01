R osana es una argentina de 45 años que tuvo Covid-19 en septiembre de 2020, transitó una neumonía, estuvo muy grave, con compromiso pulmonar y en terapia intensiva, y fue una de los 242 pacientes que recibieron tratamiento con suero equino hiperinmune, el cual le permitió recuperarse plenamente.

La mujer estaba internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. "Estuve mal, con neumonía, y me afectó mucho los pulmones. En un momento, la médica que me atendía me propuso recibir el suero equino. Yo tuve que firmar un consentimiento, lo que no me resultó fácil porque era un experimento", refirió Rosana al canal C5N.

"Le envié la consulta a mi marido y él me contestó que estaba de acuerdo con lo que yo decidiera, y finalmente lo acepté. El tratamiento fue una aplicación de 50 minutos, y a los dos días tuve una recuperación que me asombró. Me pude levantar sola y con fuerzas como para ir al baño. Y además el haber podido salir de ese cuadro grave me levantó mucho anímicamente", describió la mujer.

La condición crítica a la que había llegado Rosana hizo que los médicos catalogaran su caso como de "código rojo". De ese momento, ella recuerda que "me sentía muy mal, con un dolor de garganta como si alguien me estuviera ahorcando constantemente y fue necesario que recibiera oxígeno". Agregó que "la desesperación que tenía por mi estado de salud y por estar aislada, entre cuatro paredes, me convenció de aceptar el tratamiento con suero".

Como tantas otras personas que tuvieron que pasar por esa situación, Rosana además no pudo ver a su hijo de 10 años, quien debido a que el marido de Rosana también contrajo el Covid, debió estar aislado varios días en el departamento donde vive la familia.

"Afortunadamente pude salir de esa situación, aunque aún estoy superando algunas secuelas, pero este tratamiento fue muy bueno para mí. Así que sostengo que todos los que estén enfermos con Covid y tengan la posibilidad de recibirlo, que lo hagan convencidos, porque además ya no es un experimento como en el momento en que yo lo acepté, ahora está aprobado, así que con más razón lo recomiendo", planteó la mujer.

Cabe recordar que el suero equino hiperinmune fue aprobado en diciembre pasado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) bajo registro de condiciones especiales para pacientes moderados y severos. Los estudios realizados permiten sostener que reduce en un 45 por ciento la mortalidad en pacientes.