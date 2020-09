L a emoción de obtener el título de una carrera es un momento en el cual culmina una etapa definitoria para la vida de los y las estudiantes de universidades e institutos terciarios. Pero para quienes les tocó atravesar a mediados de este 2020 su graduación en plena pandemia es algo muy singular que ocurre entre exámenes virtuales y festejos adaptados al actual contexto de cuarentena.

Tal fue el caso de Victoria Lavigna (22 años), quien contó en diálogo con "Crónica" cómo fue el día en el que se recibió como contadora pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). "El 20 de julio me tenían que dar a la noche la nota del tercer parcial de la materia Auditoría por videollamada y la profesora primero no dijo mi nota, por lo que pensé que había desaprobado. Después me preguntó si estaba con mi familia, y ellos se habían ido. Los llamaba y no me contestaban, hasta que me dijeron que me recibí y en ese instante aparecieron en la pantalla mis papás y mis amigas. Me puse a llorar mal", relató Victoria.

Para ella, el sentimiento fue pasar de "la angustia a la emoción" en sólo cuestión de segundos, con la complicidad de los profesores, quienes, además de docentes, fueron por un rato actores que se prestaron a la sorpresa que organizaron la familia y sus amiga, haciéndole creer a la hoy contadora que la "habían dejado sola".

Una experiencia similar atravesó dos semanas atrás Ianina Levy (24 años), quien se recibió de ingeniera industrial el pasado mes en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sostuvo a "Crónica" que intentó postergar su tesis final desde mayo "para poder rendir presencial", pero que, frente a la necesidad de recibirse, decidió presentarse en agosto.

"Rendí en el living de mi casa, con mi papá, mi mamá y mi hermano del otro lado de la puerta esperando, porque no los dejaba pasar", explicó entre risas Ianina, quien agregó que su padre fue uno de los que más padeció la espera y "publicaba en los grupos de WhatsApp que estaba del otro lado esperando el resultado de su hija".

Por su parte, Vanesa Setacosky (28 años) se recibió de técnica analista en calidad de alimentos el pasado 7 de agosto en el Instituto Superior de Estudios Técnicos de Mar del Plata, tras rendir sus últimos dos finales pendientes "pocos días" antes de su cumpleaños, y explicó que atravesó la situación "con muchos nervios".

"Nunca había rendido un final virtual antes. Tenía un nudo en la panza terrible, mucha ansiedad. Pero me tocó rendir en casa de una compañera que me estuvo acompañando, más mi familia y amigos que no paraban de mandar mensajes", contó Vanesa a este medio, quien luego de que le dieron la nota por Zoom comenzó a "saltar y a bailar de la emoción".

Festejos cuidados

Tanto para Victoria como para Ianina, los festejos se realizaron en la puerta de su casa, con su círculo más cercano de personas acompañándolas, quienes, pese a no poder celebrar en la Facultad, les tiraron igual "serpentinas, harina y huevos", además de la foto con el clásico cuadro casero de graduado.

Victoria resaltó que su sueño durante sus cuatro años y medio de carrera siempre fue festejar y que le "tiraran cosas" a la salida de la facultad, pero no cambia "por nada" el festejo que le hizo su familia, mientras que Ianina lamentó no tener de escenario de celebración las "escaleras frente a la sala de la Facultad de Ingeniería", pero no descarta darse el gusto de "un segundo festejo pospandemia".