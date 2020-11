U na noche intensa. Una de las elecciones presidenciales más disputadas de la historia estadounidense se realizó ayer y hasta la madrugada no había una tendencia definida. ¿Donald Trump retendría el sillón principal de la Casa Blanca? ¿Joe Biden recuperaría la presidencia para los demócratas?

Con el récord de unos cien millones de personas que votaron de manera anticipada, el recuento que comenzó anoche podría no ser suficiente para definir al ganador, lo que generó la bronca de Trump, quien, tras sus denuncias de fraude, prometió ir a la Justicia e incluso declararse ganador si los números preliminares lo favorecían. Por eso, al cierre de esta edición todo era incógnita.

Los primeros números

Poco después de que cerraran los comicios (aunque los distritos del oeste continuaban votando aún durante la madrugada argentina), algunos Estados lograron dar una definición. Los primeros fueron Kentucky y Virginia Occidental y en ambos se impuso Trump, con lo que consiguió 13 electores en la carrera rumbo a los 270 necesarios para ganar la elección. "Estamos bien en todo el país", fue la primera declaración del magnate.

Poco después llegaron desde Virginia y Vermont las alegrías iniciales para Biden, que le aportaron los primeros 16 representantes.

Luego, poco a poco comenzó a resolverse el escrutinio en otros estados y los resultados eran repartidos. Sin embargo, todos aguardaban saber qué había ocurrido en una de las joyas más preciadas: Florida. Allí, los resultados eran extremadamente parejos y debía esperarse hasta el último voto para saber quién se llevaría sus 29 electores. Sin embargo, sobre el final del recuento Trump sacó una mínima ventaja, aunque no parecía ser definitoria.

Tan parejo estaba todo que los discursos de ambos candidatos se hicieron desear y se esperaba que las palabras de Trump y de Biden recién llegaran durante la madrugada argentina, cuando tuviesen un panorama un poco más claro sobre el rumbo que iba a tomar la votación.

No regalaron ni un minuto

Con una jornada muy larga por delante, los candidatos debieron buscar distintas actividades para pasar las horas. Por ejemplo, Biden visitó Scranton, su ciudad natal, en Pennsylvania, donde participó de un pequeño encuentro con sus seguidores en el que afirmó: "Quiero restaurar la decencia en la Casa Blanca". Además, propuso trabajar para "unir al país".

Al comienzo de la jornada, el demócrata y su esposa, Jill, estuvieron en St. Joseph’s, en Wilmington, Delaware, con dos de sus nietos. Allí, primero visitaron la iglesia y luego los cuatro caminaron hasta la tumba de su hijo Beau Biden, un ex fiscal general de Delaware que murió de cáncer cerebral en 2015, tras alentar a su padre a impulsar una nueva candidatura presidencial.

Además, Biden estuvo en la casa en la que se crio y allí escribió un mensaje en una pared, que resumía su deseo y el de todos los demócratas: "De esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios".

Por su parte, Trump realizó una entrevista telefónica con la cadena conservadora Fox News, en la que aseguró que iba a ganar la elección por una diferencia mayor a la que obtuvo en 2016, cuando sumó 306 votos del colegio electoral contra los 232 de la demócrata Hillary Clinton. Además, expresó: "Si hay una victoria, creo que la tendremos, pero sólo (me declararé ganador) cuando la consigamos, no hay razón para jugar juegos. No sé cuáles son las posibilidades, pero tenemos una sólida posibilidad".

Luego, reiteró su reclamo de conocer rápidamente al ganador. "No se puede retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas. El mundo entero está esperando, este país está esperando".

Los números, anoche, aún se hacían esperar.