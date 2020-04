E l dicho dice que se cuentan los aviones que caen y no los que llegan. En un momento tan particular, en donde las informaciones deben ser tratadas de tal manera, para no contribuir al pánico general, Germán Pezzella, que fue el primer futbolista argentino en contraer el coronavirus, fue dado de alta y ya está recuperado, según confirmó oficialmente el club dueño de su pase, Fiorentina.

En su cuenta de Instagram, el jugador escribió: "Hola todos! Quería compartir con ustedes que hoy nos confirmaron, después de los estudios necesarios, que @vlahovicdusan @patrickcutrone y yo, hemos superado al COVID-19. Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido de todos en estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas que se revertirá la situación que hoy vivimos. Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y nuestros compañeros, volveremos a disfrutar juntos".

El club que replicó el mensaje y le dio el apoyo al jugador fue River, institución en la cual Pezzella se formó como jugador de fútbol.

Pezzella debutó en el Millonario en la temporada 2011/12 y jugó hasta 2015 en el país, antes de emigrar a Betis de España.

Tras dos años en Andalucía fue vendido a Fiorentina. De buen rendimiento en Europa, el defensor estaba en la lista que presentó Lionel Scaloni para los encuentros de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 que se iban a disputar este mes, y que finalmente fueron cancelados ante el avance del coronavirus .

Pezzella había sido diagnosticado con coronavirus el pasado 14 de marzo, y la recuperación fue completa, ya que superó los distintos controles que debió realizarse una vez que había superado la enfermedad.

El club informó oficialmente que "Fiorentina se complace en comunicar que después de los exámenes y los test clínicos realizados en los últimos días, Patrick Cutrone, Germán Pezzella y Dusan Vlahovic han dado negativo en Covid-19. Una vez más, agradecemos a los médicos, enfermeras y hospitales que continúan brindando su asistencia a todos aquellos que la necesitan en un momento tan delicado y crítico para el país y el mundo entero".