O tro brutal femicidio. Una psicóloga y docente fue asesinada ayer a puñaladas y su hija resultó herida tras ser atacadas por la ex pareja de la mujer, que luego intentó suicidarse, en una casa del partido bonaerense de Pilar.

El dramático hecho se registró alrededor de las 14 de ayer, en una vivienda ubicada en Corbeta Belfast al 1600, del barrio Villa Verde, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del conurbano.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la comisaría 1a. fueron alertados por vecinos que escucharon gritos que provenían de esa casa. Al llegar al lugar, el personal comprobó que la víctima fatal, identificada como Patricia Fretes (47), estaba fallecida tras ser asesinada a puñaladas.

Según las fuentes, la hija de la víctima también sufrió algunos cortes y el agresor, llamado Miguel Massolo (48), intentó suicidarse con el mismo cuchillo. La policía pidió dos ambulancias, que trasladaron a la joven de 20 años y al hombre al hospital Sanguinetti, de Pilar, donde quedaron internados.

Las fuentes añadieron que Massolo, al cierre de esta edición, quedó internado en grave estado y la chica estaba fuera de peligro. Una vecina le dijo al canal Crónica HD que Patricia "era una persona muy buena y desgraciadamente se encontró con un sinvergüenza". "En esta cuarentena no sé si nos vamos a morir por el coronavirus o por estos asesinos que andan sueltos", añadió.

Otro vecino contó que la mujer hizo denuncias y pidió "perimetrales" para el marido, pero él "no se iba de la casa". "Ellos primero convivían pero después él se mudó a la parte de atrás del predio", precisó el hombre.

El hecho es investigado por la fiscal Carolina Carballido, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), Especializada en Violencia de Género de Pilar. De acuerdo a lo que se supo, Patricia fue a su casa a buscar algunos elementos personales cuando su ex pareja la atacó con un cuchillo.

Una ex pareja del femicida, que llegó al lugar, detalló que "él me decía sos mía o de nadie. Tengo botón antipánico porque me quiso matar". Asimismo expresó "me dejó a su hija y me hizo una perimetral para que no me acerqué a ella". Sobre una de las agresiones sufridas hace un tiempo y que denunció contó que "la jueza me dijo que no está preso porque yo no tengo secuelas, me pegó una piña en la sien, y por eso se rompió dos dedos por ese golpe"

Otra vecina del barrio declaró que "estaba en mi casa, escuche los gritos y salí, hasta que llego la policía" y agregó que "nunca se había escuchado ninguna pelea ni gritos".