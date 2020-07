Una de las testigos que presenció parte de la secuencia en la que Jorge Ríos mató a uno de los delincuentes denunció ante la Justicia que fue intimidada sexualmente por uno de los abogados defensores del acusado, quien ejerció "violencia verbal de contenido sexual" cuando fue a la fiscalía a declarar. Según la agencia Télam, la denunciante contó que el asedio que su cliente denunció ocurrió el 24 de julio último, cuando se presentó en los tribunales para declarar y se encontró al defensor de Ríos, Marino Cid Aparicio. "Mientras esperábamos en la sede judicial, Marino Cid se dirige en forma directa al lugar donde yo estaba sentada, y se sienta al lado mío. Me empieza a hablar de temas diversos que no hacían a la causa, me empecé a sentir incomoda y a contestar con monosílabos. En un momento dado, me empieza a preguntar: ‘¿Vas a la playa? ¿Qué usas, bikini?’. Mi incomodidad aumentaba y cada vez más sentía el roce de la pierna del abogado. Quería irme, pero era importante mi testimonio", relató la mujer y dijo que le mostró en su celular la proyección de un tramo de un video con "sexo explícito, pornografía".