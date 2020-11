C inthia Sabrina Novillo, alias "Mica", la viuda negra que robó costosos relojes, anillos, cheques, más de 70.000 dólares y hasta lingotes de oro a cinco empresarios distintos en Capital Federal y Nordelta y al jugador de fútbol Walter Busse, está deprimida. Desde julio pasado, cuando fue capturada en una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, se encuentra alojada en el pabellón 26 del módulo 3 de la cárcel de mujeres de Ezeiza, y está mal de salud también, ya que tiene problemas en sus pulmones. Una de sus amistades contó que "cualquiera que cae preso la pasa mal, pero ella particularmente lo sintió porque fue en época de pandemia y aún hoy no pudo recibir visitas. Sólo se comunica con sus hermanas y su familia a través del teléfono del pabellón". Novillo fue condenada a tres años de cárcel junto a otras dos cómplices, un acuerdo avalado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20, en un juicio abreviado, que implica que el acusado aceptó su culpabilidad y así evita el costo que tiene para el Estado un debate oral tradicional. Dos de sus cómplices, Pamela Sosa y Karen Nievas, optaron por el mismo camino. La viuda negra admitió que su modus operandi era seducir a sus víctimas por WhatsApp o en boliches top porteños de la zona de Palermo para lograr ingresar a sus lujosos departamentos, generalmente acompañada de una amiga-cómplice. Una vez adentro, drogaba con distintos tipos de sedantes a la víctima y las desvalijaba. Hace algunos días, Cinthia salió de Ezeiza por orden judicial para ser tratada en un hospital por un importante problema bronquial. Requiere usar un inhalador y por momentos llama a las guardiacárceles para decirles que está sofocada. Su integración con el resto de las reclusas tampoco es amena, todo lo contrario. Por lo general, se la ve sola y recluida, aunque ya empezó los trámites para ir al colegio dentro de la cárcel y terminar el secundario. También está interesada en anotarse en algunos de los talleres que dictan en prisión, aunque aún no decidió en cuál. Su novio, que participó de los asaltos, no tuvo mejor suerte en tribunales. Luego de que ella fue capturada también quedó detenido en un penal de la provincia de Buenos Aires por robo agravado, que se sumó a otros antecedentes que ya figuraban en su prontuario. Lo que quedó trunco, por el momento, es su emprendimiento de venta de ropa online, que había montado para ganar algunos pesos extras en paralelo a su vida delictual, aquel que había nombrado The Viuda Negra".