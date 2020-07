P idió a la Justicia santacruceña ser juzgado como menor y solicitó prisión domiciliaria. Se trata de Facundo Zaeta, uno de los acusados por la muerte del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez.

Los abogados defensores en la causa por el homicidio de Gutiérrez tienen que presentar las apelaciones al procesamiento que dictó el juez de El Calafate, Carlos Narvarte. Han presentado el escrito los abogados de Facundo y Agustín Zaeta, Carlos Telleldín y Carlos Muriete. La abogada de Pedro Monzón, Carolina Scamperti, está trabajando en la apelación. La misma situación cursan los defensores de Gómez, Tomás Rodríguez y Ricardo Camutti.

El juez encomendó a la policía secuestrar un Volkswagen Gol propiedad de Gómez. En este automóvil, tanto él como su amigo y empleado Monzón se habrían estado movilizando el viernes 3 de julio, momentos antes de ir a la casa de Gutiérrez, en Perkic 124, en donde ya estaba Facundo Zaeta. Narvarte espera por las pericias a los cinco teléfonos celulares que secuestraron, así como también las pruebas genéticas, entre otros trabajos que conllevan un tiempo considerable.

Los abogados de la familia Gutiérrez apelaron la resolución del juez, marcando que los 300.000 pesos de embargo son muy poco dinero para una causa de homicidio y en desacuerdo con la falta de mérito dictada a Agustín Zaeta (quien quedó libre), que ayudó a su hermano a encubrir el crimen y no es punible. Además, la querella pedirá la declaración de dos nuevos testigos que nunca han hablado hasta ahora en la causa. Estas personas aportarían a la hipótesis de que hubo más involucrados.

La Opinión Austral pudo conocer lo que pidieron los abogados de los hermanos Zaeta en el recurso de apelación. Además de marcar las contradicciones entre las indagatorias de Monzón y Gómez, el escrito apunta hacia la falta de pruebas para acreditar la responsabilidad de cada uno de los procesados, señalando que el juez Narvarte "sólo ha considerado la versión de los otros imputados", quienes poseen una relación previa. Se cuestiona que el magistrado no posee fundamentos concretos para sostener quién fue el autor del hecho, es decir, del homicidio. Para la instrucción, está claro que los tres procesados tuvieron participación en la golpiza a Gutiérrez y que Facundo Zaeta fue el autor, mientras los otros dos serían coautores de su asesinato. Además, se pide el sobreseimiento de Agustín Zaeta, cuya declaración indagatoria es apoyada por un registro fílmico que no lo ubica en la escena del crimen. También, por la edad de Facundo Zaeta (19), que no cuenta con antecedentes "y considerando el gravamen irreparable que le puede ocasionar estar privado de su libertad", los abogados pidieron que hasta el juicio pueda estar en prisión domiciliaria, siendo responsabilidad de los padres y estando a disposición del juzgado.