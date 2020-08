La Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe. La decisión tiene lugar en el marco de una causa que lo investiga por supuesta manipulación de testigos, y en la que se encuentra acusado de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se impone una medida de esta naturaleza a un ex jefe de Estado de ese país. El ex mandatario se hizo eco del hecho en su cuenta de Twitter: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria", expresó.