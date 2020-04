D esde hace casi siete años, Maxi López y su ex esposa, Wanda Nara, libran una guerra sin cuartel en las redes sociales por sus hijos y la manutención. En esta oportunidad, el futbolista se enojó en las redes debido a la decisión de ella de acompañar con sus hijos a Mauro Icardi a Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia de coronavirus, y sorprendió al revelar que uno de ellos, Valentino, tenía fiebre. El 4 de abril, Maxi publicó una foto suya hablando con sus hijos en Instagram. "La que más esperaba, la de mis amores. Mis peladitos y mi Valuno, Y lo único que espero mi amor es que te recuperes de esa fiebre. Bebé de papá. Los extraño con locura", escribió López junto a la imagen. Enterada de este posteo, Wanda salió a rebatir a su ex. "Primera cosa que quiero aclarar es que mi hijo nunca tuvo fiebre, solamente un dolor de panza por tomar frío jugando a la pelota en el jardín de mi casa", escribió la rubia en su cuenta de Twitter. "Segundo, la persona que dice ‘temer’ debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años. Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar. Y más cuando ellos mismos le pidieron por favor que no se refiera más ni a ellos ni a mí públicamente. Sólo quiere hacer daño desde hace años", dijo Wanda en una serie de tuits que luego borró ante las respuestas de sus seguidores, que le pedían que deje de echarle en cara a López el tema de la manutención.

"Ayyyyy pleaseeee, dejalo actuar como padre, dale su lugar de padre y dependiendo de cómo actúe ponelo en el banquillo de los acusados. No podés medir la relación padre/hijo estrictamente por la plata que te pase. Cada cosa por su lado", le espetó una seguidora. "No existe en ningún sentido hace años. Lástima que publique y me tenga que defender. Cuando estoy ocupada no sólo económicamente, que es lo de menos, sobre todo en todo lo demás que es ser madre", contestó ella.