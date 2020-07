El titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, confirmó que a partir del próximo lunes los usuarios del tren Roca deberán reservar su ubicación para viajar en las formaciones entre las 8 y las 10 de la mañana. "Es un procedimiento simple y lo que buscamos no es limitar el viaje, sino garantizarle al usuario el distanciamiento social necesario en los vagones", explicó. Asimismo, aseguró que la empresa "no registra inconvenientes de usuarios que no pudieron reservar sus turnos" y resaltó que "si el pasajero no encuentra disponibilidad en el horario deseado, el sistema le da el inmediato posterior o anterior con plazas disponibles".