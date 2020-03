En un 24 de marzo distinto, por la suspensión de la masiva movilización por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, le aseguró a "Crónica" que brindarán las herramientas necesarias para la búsqueda de los nietos y apuntarán a "acelerar los juicios de lesa humanidad". "No queremos que los genocidas mueran impunes", sostuvo.

La secretaría que Pietragalla tiene a su cargo acompañará en este día las acciones de los organismos de derechos humanos que convocaron a un "pañuelazo blanco" en balcones, ventanas y puertas de los argentinos, a quienes invitaron a sacarle fotos a su pañuelo y publicarlas en redes sociales. "Suspender la marcha no fue lo más agradable, pero es una decisión que tuvimos que llevar adelante por la pandemia. El acto por el 24 de marzo tiene reconocimiento internacional y ahí nos encontramos los distintos organismos, para acompañar a las Madres y Abuelas con las fotos de nuestros seres queridos", contó el también nieto restituido número 75, que recomendó "quedarse en casa" y "buscar alternativas para conmemorar" este día.

En ese sentido, dijo que desde la secretaría harán "todo lo posible por honrar la memoria de los 30.000". "Trabajamos día a día para que estén presentes. El olvido es uno de los temores del ser humano, uno quiere estar presente en sus hijos y en sus nietos, y esta dictadura ni siquiera quiso que sus hijos tengan memoria", remarcó.

-¿Cuáles son las prioridades de su gestión?

-Avanzar y darles celeridad a los juicios de lesa humanidad, es una de las prioridades. Hoy, muchos genocidas están imputados y no queremos que mueran impunes, porque son personas grandes y tienen una salud complicada. Otra es erradicar la violencia institucional. Además, son prioridad esos hombres y mujeres que todavía no conocen su historia, nietos de las Abuelas. Soy parte de esa historia también y sé lo que significa encontrarse con la verdad. Para nosotros es fundamental que nuestros hermanos que no saben su historia la sepan.