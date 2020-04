A una semana del asesinato de la maestra Jésica Minaglia (30) en la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena, los investigadores analizaban audios de WhatsApp de la víctima que incriminarían a su ex pareja y único detenido, el policía Pablo Núñez (36). "Está muy desquiciado", puede escucharse decir a la víctima. Las grabaciones de voz, a las que tuvo acceso La Opinión Austral de forma exclusiva, fueron aportadas por un testigo clave, que declaró que Jésica y su ex pareja discutieron, ella le cerró la puerta de la casa y él fue hacia la parte trasera y rompió una ventana para volver a ingresar. "Está muy desquiciado", aseguró la joven en uno de los audios enviados tras la separación con el policía, con quien estuvo en pareja 15 años y tiene en común un bebé de 2 años. "Me quiero tranquilizar, no me hagas cometer locuras", le habría dicho Núñez en una oportunidad. "Lo que me faltaba, un suicida", le contestó ella, a lo que él replicó: "No, no te estoy hablando de eso. No me vayas a hacer que vaya para la casa". Cuatro muestras de fibra capilar encontradas en una de las manos de Jésica serán sometidas a un análisis de ADN.