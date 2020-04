El técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, dio detalles sobre la conversación que tuvo con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que terminaron amigándose, luego de la situación del "Teorema Gorosito", y aseguró que va a ayudar en lo que pueda.

"Me había dolido lo que había dicho Alberto, y lo que yo dije tuvo repercusión en las redes sociales. El otro día le escribí y le pedí disculpas, además le dije que nosotros y varios técnicos estamos para ayudarlo", aseguró Caruso en Super Mitre Deportivo. El problema había surgido porque Fernández comparó el desempeño de Gorosito y Caruso cuando estuvieron en el banco de Argentinos. "Era lo que sentí y es como soy yo, le dije que si en algún momento podíamos tomar un café para aclararlo. Hablamos un montón de cosas y fue un ida y vuelta importante", expresó el ahora DT de Belgrano.

Por otro lado, Ricardo reconoció que "no lo había votado, pero después de escucharlo en televisión en una nota, me cayó muy bien. A mí me gusta el tipo que es de barrio, sin misterios, sin historietas. A la gente le gusta escuchar reportajes cuando hablás natural y no sos rebuscado, sale del corazón. Y eso es lo que yo vi de Alberto, me encantó la manera que me contestó. Lo único que no me gustó es lo que pasó el viernes con los jubilados". Sobre la situación económica que afrontan los equipos, Caruso se mostró preocupado. "Los técnicos la están pasando muy mal también, la gran mayoría del ascenso no pueden aguantar sin cobrar, que viven al día, no todos los equipos pagan a tiempo. Los clubes si no tienen la plata de la televisión, se funden todos", reconoció el DT.