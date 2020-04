Después de que una menor de 17 años denunciara por abuso al organizador de eventos de cómics Diego París, empiezan a conocerse más testimonios, ahora en la provincia de Salta. La joven denunció que el hombre de 47 años la hizo disfrazar de Mujer Maravilla, para ensayar para un cortometraje o una publicidad, también intentó dormirla con cloroformo y la besó y le dio un chirlo en la cola. París ya fue imputado, tras la denuncia realizada en la comisaría y ante un fiscal. El accionar de la Justicia infundió valor en dos jóvenes salteñas, que sumaron sus testimonios. Según informa La Gaceta de Salta, una joven contó que 10 años atrás, cuando tenía 15 años, París les pedía a las cosplayers que se disfrazaran de personajes del cómic, que mostraran "la cola" en el escenario, siendo casi todas menores. "Les insistía que se agachen mostrando la cola, les tiraba un pañuelo y las forzaba a levantarlo. Y a las que se negaban las hacía abuchear", dijo. Esto fue confirmado por otra cosplayer , Megan Kähler, que posteó en su cuenta de Facebook que "gracias al enorme avance que está teniendo este caso es que me animo a hablar y apoyar a todas las chicas que tienen material suficiente para hacer una denuncia contra este individuo que ni siquiera merece que lo llamen persona". La joven dijo que en 2018 fue a un evento y "me había pedido hacer una actuación donde -adivinen- me tenía que dormir con un pañuelo con cloroformo supuestamente y yo tenía que caer desmayada para que me agarre. Yo estaba con un cosplay de Black Cat de Marvel. Luego de eso quedó en enviarme el video y la producción ya terminada para que yo la comparta. Pero esto nunca pasó". Según Megan, París repitió su accionar dos veces más con ella en distintos eventos y con diversas excusas nunca le mandó el material.