Sergio Vittor está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. El Chino se encuentra varado en Arabia Saudita y está en la búsqueda desesperada de ayuda para poder volver al país lo más pronto posible.

Vittor actualmente es jugador del Damac árabe, pero debido a la pandemia de coronavirus el torneo se encuentra suspendido y el jugador, que permanece aislado en su casa, no la está pasando para nada bien. "Estamos tratando de encontrar la vuelta para volver al país. Hablamos con la embajada, con amigos, pero por ahora no hay novedades. El día a día que vivimos es tremendo, en su momento elegí este país por cuestiones profesionales, pero nunca me imaginé que iba a pasar esto", aseguró el Chino. Frente a la dramática situación, el ex Banfield y Racing aseguró que "no me importa contagiarme de coronavirus con tal de volver". Además, aseguró que tiene altibajos durante el día, pero que psicológicamente se encuentra bien.